Bereits in der Nacht auf den 3. Juni brachen die Täter in mehrere Gebäude in Kapfenberg ein und stahlen Mountainbikes und Hybridfahrräder sowie diverses Werkzeug (Bohrwerkzeuge, Stichsägen, Winkelschleifer). Der Wert des Gestohlenem beträgt laut Polizei mehrere Tausend Euro.