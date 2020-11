Albanische Kultusgemeinde betete für Opfer

Imame und Vorsitzende der albanischen Kultusgemeinde (ALKIG) in der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) haben unterdessen am Montag eigens der Opfer gedacht und für sie gebetet. Am Ort des Attentats in der Innenstadt seien Geistliche aus ganz Österreich gewesen, berichtete die Kultusgemeinde. Der Attentäter war albanischer Muslim mit Wurzeln in Nordmazedonien.