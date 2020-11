Rund 200 Teilnehmer hatten sich am frühen Sonntagnachmittag zu einer Kundgebung in der Wiener Innenstadt versammelt, um ihren Unmut über die Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie auszudrücken. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich hatten die Demonstranten unter dem Motto „Coronawahnsinn“ am Herbert-von-Karajan-Platz zusammengefunden. Abstandsregeln und Maskenpflicht wurden trotz mehrerer Durchsagen nicht eingehalten - um 13.47 Uhr wurde die Versammlung daraufhin aufgelöst.