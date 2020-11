Zugegeben, es ist derzeit nicht leicht, die Moral hochzuhalten. Die Ereignisse überschlagen sich, von außen prasselt viel Schweres auf uns herein, viele schöne Dinge sind verboten – und die Corona-Lage spitzt sich weiter zu. Der Logarithmus der Social-Media-Kanäle spiele zudem immer dieselben Nachrichten herein, sagt Psychologin Barbara Juen. Es könne so der Eindruck entstehen, dass es kaum noch Gutes gibt. Doch dem ist – selbst in einem so verrücktem Jahr wie diesem – nicht so. Und weil es in schlechten Zeiten gute Seiten braucht, lassen wir oben Menschen aus der Bevölkerung erzählen – von großen und kleinen Momenten des Glücks, von Erkenntnissen und Freuden.