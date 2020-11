Während regelwidrige Tweets von gewöhnlichen Nutzern einfach gelöscht werden, genießen Regierungsvertreter und ihre Nachrichten auf Twitter einen besonderen Schutz. Anstatt diese zu löschen, versieht Twitter sie seit Juni 2019 mit entsprechenden Hinweisen. Das Unternehmen begründet diese Sonderbehandlung mit dem öffentlichen Interesse, in dem Politiker stehen. Einer, der davon in den vergangenen Monaten zweifelsohne profitiert hat, ist Donald Trump. Doch mit dem Ende seiner Präsidentschaft am 20. Jänner 2021 um 12 Uhr mittags, dem Zeitpunkt der Angelobung des neuen US-Präsidenten Joe Biden, büßt Trump den Schutz des „öffentlichen Interesses“ auf seinem persönlichen Twitter-Konto ein, wie der Kurznachrichtendienst mitteilte.