Beamter war sofort tot

Die Lenkerin richtete den Blick auf die beleuchteten Fahrzeuge - und bemerkte nicht die beiden Männer an der Fahrbahnseite. Sie wurden erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Der in der Bevölkerung überaus beliebte 57-jährige Gruppeninspektor war sofort tot, der 63-jährige Waidmann wurde verletzt ins Spital gebracht.