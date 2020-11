Über jenen 37-jährigen Mieter, der - wie berichtet - im Verdacht steht, einen 39-jährigen Salzburger in einer Wohnung in Klagenfurt-Fischl durch einen Kopfschuss getötet zu haben, wurde am Sonntag die U-Haft verhängt. Laut Staatsanwaltschaft soll das ballistische Schießgutachten viele offene Fragen klären