„Österreich ist ein gern gesehener Ort“

Erwartet werde, dass sich Biden in der Außenpolitik mit einem „Team von sehr erfahrenen Vollprofis“ umgeben werde. „Österreich war unter der Obama/Biden-Administration eine wichtige Drehscheibe für die Iran-Verhandlungen - mit dem längsten durchgängigen Österreich-Aufenthalt eines US-Außenministers, den es je gab -, aber auch für Syrien-Gespräche oder Libyen-Gespräche“. Auch die unlängst in Wien gelaufenen Abrüstungsgespräche zwischen den USA und Russland würden in dieses Bild passen, so Weiss: „Österreich ist ein gern gesehener Ort internationaler Begegnung, das weiß man in Washington ganz genau.“