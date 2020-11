„Das gibt es natürlich nicht oft, dass das so funktioniert“

Ein Geniestreich, den der Kommentator von Sky mit „Weltklasse, ein Tor für die Geschichtsbücher“ beschreibt. Vergleiche mit Superstar Zlatan Ibrahimovic werden gezogen. Und was sagt eigentlich der Torschütze? „Ich habe gesehen, dass der Ball ein bisschen in den Rücken kommt. Ginni (Matthias Ginter, Amn. d. Red.) war noch davor und wollte ihn mit dem Kopf erwischen. Ich habe einfach geschrien ‘lass ihn‘, ich weiß nicht, ob er das gehört hat.“ Auch Lazaro weiß: „Das gibt es natürlich nicht oft, dass das so funktioniert!“