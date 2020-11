Gegen 20 Uhr fuhr die 28-jährige Villacherin gestern, Sonntag, mit ihrem Pkw eine Straße in Villach entlang. An einer Kreuzung bog sie in einem laut Polizei „sehr weitem Bogen“ nach links in die Ossiacher Zeile ein. Dabei fuhr sie über eine Gehsteigkante auf eine Grünfläche und beschädigte einen Baum.