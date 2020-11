Erstmals im ÖFB-Kader

Der LASK-Profi schaffte es zuletzt übrigens erstmals in den ÖFB-Kader. „Er hat in den letzten Wochen und Monaten national und international gut gespielt, hat Dynamik und guten Tiefgang. Er hat sich das verdient. Wir wollen ihn in unserem Kreis anschauen, wie er sich präsentiert“, sagte ÖFB-Teamchef Franco Foda.