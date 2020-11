Ob nun die nächste Verwandtschaft vor der Tür steht, der Nachwuchs an einem verregneten Sonntag unbedingt backen will oder einfach „akuter Kuchenhunger“ herrscht- „Back-Notfälle“ gibt es genug, weiß Sandra Schumann. In der Neuauflage von „Crazy speedy cakes“ präsentiert die Berlinerin Blitz-Rezepte, die die Lust auf Süßes im Eiltempo stillen. Manche Köstlichkeiten müssen sogar nicht einmal ins Rohr, basieren auf Fertigteig oder gedeihen in der Mikrowelle.