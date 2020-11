Nächtliche Ausgangssperre in Tschechien

Unterdessen sank die sogenannte Reproduktionszahl von Covid in Tschechien auf 0,9. Gesundheitsminister Jan Blatny warnte aber vor voreiligen Erwartungen. „Rechnen wir nicht damit, dass sich in kommenden zwei bis drei Wochen etwas ändern wird, was die Restriktionen angeht“, meinte er. Seit 22. Oktober gibt es in Tschechien einen Lockdown mit weitgehenden Ausgangsbeschränkungen und einer nächtlichen Ausgangssperre. Außer Schulen sind Restaurants und die meisten Geschäfte geschlossen.