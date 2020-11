Neben David Alaba schaffte es noch ein Österreicher in der „Bild“-Zeitung in das Team des Tages: Marcel Sabitzer, Elfertorschütze bei Leipzigs 3:0 gegen Freiburg. Die beiden müssen erst am Mittwoch ins Teamcamp einrücken, die Ersten kommen bereits heute nach Wien - vor allem jene, die Samstag im Einsatz waren. Was Teamchef Franco Foda auch aufgefallen sein wird: dass seine Stürmer länger Torflaute haben.