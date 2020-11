Der Start in eine anstrengende Woche! Heute steht Dominic Thiem mit seinem Coach Nicolas Massu und Trainer-Papa Wolfgang wieder auf dem Platz in der ATC-Akademie in Traiskirchen, am Dienstag könnte er in Wien erstmals zum „Sportler des Jahres“ gekürt werden. Viele Termine, noch mehr Anfragen und kaum Zeit. In Frankreich landet Thiem sogar auf der Titelseite.