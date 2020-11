Eine Diagnose gibt es noch nicht. „Ich denke, dass es was mit dem Knöchel zu tun hat. Gleich nachdem er mit der Bahre rausgetragen wurde, hab ich mir gedacht, dass es eine Knöchelverletzung sein wird. Am Bildschirm ist es so, dass er sich überdreht. Ich hoffe, dass es nichts Gröberes ist. Ich glaube aber doch, dass es eine Bänderverletzung ist und das ist für uns natürlich sehr bitter“, so Kühbauer.