Altstar Zlatan Ibrahimovic hat die erste Saisonniederlage von AC Milan in der italienischen Serie A in letzter Minute verhindert. Der Schwede rettete seinem Team am Sonntag in der 93. Minute einer umkämpften Partie noch das 2:2 gegen Hellas Verona. Nach fünf Siegen und zwei Remis bleibt Milan nach der siebenten Runde Spitzenreiter.