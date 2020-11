„In einigen Wochen“ wieder einsatzbereit

Fink hatte bereits die Kreuzbandrisse von Kimmichs Kollegen Leroy Sane und Niklas Süle behandelt. Ursprünglich hatte der Fahrplan bezüglich Kimmich vorgesehenen, dass die endgültige Diagnose erst am Montag erstellt wurde. Jetzt ging‘s doch schneller. Am Sonntagabend vermeldete der FC Bayern via Social Media: Kimmich erfolgreich operiert, voraussichtliche Pause bis Jänner 2021. „Wir sind froh, dass Joshua uns in einigen Wochen wieder unterstützen wird können“, lässt sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic zitieren.