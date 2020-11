Jungstar Ansu Fati vom FC Barcelona muss sich nach einem Meniskusriss im linken Knie an diesem Montag einer Operation unterziehen. Das gab der spanische Fußballclub am Sonntag bekannt. Wie lange Fati ausfallen wird, war ungewiss. Barca tritt am 21. November gegen Atletico Madrid an. In der Champions League geht es am 24. November gegen Dynamo Kiew und am 8. Dezember gegen Juventus Turin.