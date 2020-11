Bei Foul an Haaland verletzt

Kimmich hatte sich bei einem Foul an Dortmunds Erling Haaland in der ersten Halbzeit verletzt und musste unter Tränen vom Platz gebracht werden. „Er ist auf dieser Position ein Schlüsselspieler, das wäre nicht einfach wegzustecken“, sagte Bayern-Trainer Hansi Flick nach dem Match zu einer möglichen längeren Ausfallszeit seines defensiven Mittelfeldspielers.