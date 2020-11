Die Polizeiinspektion Zell am Ziller ermittelt in einem schweren Fall von Vandalismus mit Einbruchsdiebstahl in Hippach-Schwendberg. Bislang unbekannte Täter richteten bei der Jausenstation „Melchboden“ am Hochschwendberg im Gemeindegebiet von Hippach Schäden in bislang unbekannter Höhe an. Die Polizei bitten Zeugen, sich zu melden.