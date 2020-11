„Regenwald-Beipackzettel“ zur Beruhigung

Weil EU-Handelskommissar Vladis Dombrovskis die Gegner des Hormonfleischpakts jetzt mit einem „Regenwald-Beipackzettel“ beruhigen will, erhält das virtuelle Treffen in Brüssel besondere Brisanz. Wie berichtet, sollen die Mercosur-Skeptiker mit zahnlosen und rechtlich nicht wirklich bindenden Vertragszugeständnissen zum Schutz der grünen Lungen am Amazonas besänftigt werden.