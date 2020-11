Viel Show und Lust an der Macht

Trumpismus hat recht wenig mit Politik, aber sehr viel mit Show und Lust an der Macht zu tun. Es ist die Karikatur von Politik. Es sind die Ego-Fantasien ignoranter Nationalpopulisten. Mit Joe Biden zieht mehr Verlässlichkeit in die Weltpolitik ein. Es wird ein langer Weg in die Mitte. Ein Trend, der mit Verspätung den Weg zu uns finden könnte, weil die Mitte, in der alles brodelt und bröselt, ein Sehnsuchtsort ist.