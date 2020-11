Genossenschaft will weiterkämpfen

Nicht aufgeben will weiterhin Markus Vögele von der Genossenschaft Naturjuwel Rofan. „Einige Aufsichtsräte wurden überrumpelt“, betont er und plant schon in der Novembersitzung einen Antrag auf eine Kehrtwende von der Kehrtwende. „Wenigstens soll die Lage im März neu bewertet werden.“ Die Genossenschaft habe mit 600.000 Euro Kapital mehr als vorgeschrieben, die Konzessionserteilung für den neuen Lift laufe, die Wirtschaftlichkeitsberechnung sei erfolgt. Alles nur noch Strohhalme?