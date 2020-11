Ab welchem Alter soll man Kindern was erlauben?

Von 0-3 Jahren sollten Kinder digitale Medien weder aktiv noch passiv (also als Beobachter der Eltern) nutzen: „Sie können reale und virtuelle Inhalte noch nicht unterscheiden“, erklärt Wagner. Nur Bilder und Videos aus dem eigenen Lebensalltag kann man mit ihnen ansehen. Von 3-6 Jahren sind bis zu 30 Minuten am Tag in Ordnung, der Inhalt sollte jedoch von den Eltern ausgewählt und auch gemeinsam konsumiert werden. Von 6-10 Jahren sind bis zu 60 Minuten am Tag okay, jedoch sollten Kinder in diesem Alter noch kein eigenes Smartphone und kein Social Media haben.