Im Moment sind es eher große Fragezeichen. Aufgrund der Pandemieentwicklungen und vor allem den damit verbundenen Maßnahmen und den sich ständig ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es derzeit so gut wie keine Planungssicherheit. Eine Messe wie die SCHAU! hat eine Vorlaufzeit von bis zu zehn Monaten. Aussteller und Rahmenprogramm gehören organisiert, dann erst kann mit der Detailplanung inklusive Kommunikation und Marketing gestartet werden. Die neuen Sicherheitsvorschriften machen die Messeplanung noch aufwändiger. In der derzeitigen Situation sind Messen im Frühjahr schlichtweg zu riskant bzw. nicht durchführbar. In den vergangenen Wochen wurden große Messen in Deutschland wie die consumenta in Nürnberg oder die Offerta in Karlsruhe wenige Tage vor der Eröffnung durch die Behörden abgesagt. Wirtschaftlich ist das für alle Beteiligten ein Wahnsinn.