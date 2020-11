Beč, Dunaj - oder eben einfach Wien. Auf den Rapid-Trikots, oberhalb der Rückennummern, stand am Sonntag im Hit gegen Salzburg kein Sponsor, sondern der Name der Hauptstadt. Aber in den jeweiligen Muttersprachen der Kicker. Für Koya Kitagawa also auf Japanisch, für Dejan Petrovic auf Slowenisch etc. Grund: Die schrecklichen Geschehnisse vom 2. November in der Wiener Innenstadt.