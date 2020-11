Als Donald Trump 2016 zum Präsidenten der USA gewählt worden war, soll seine Frau Melania Trump in Tränen ausgebrochen sein. Eine Freundin sagte damals: „Sie hatte nicht erwartet, dass er gewinnen könnte.“ Die First Lady wartete nach der Inauguration auch fünf Monate mit der Übersiedelung vom New Yorker Trump Tower ins Weiße Haus in Washington, damit der gemeinsame Sohn Barron noch „das Schuljahr beenden konnte.“