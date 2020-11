Sommerliches Stelldichein in einem Park inklusive „Übernachtungsparty“ in der Wohnung des Attentäters - wie nun ans Licht kam, sollen sich im Juli mehr als ein Dutzend junger Dschihadisten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in Wien getroffen haben. Dieses Treffen fand unmittelbar vor der Fahrt des Attentäters in die Slowakei statt, wo er Munition für ein Sturmgewehr kaufen wollte. Indessen wanderten zwei weitere verdächtige Mitwisser in U-Haft.