Die geplante Ankunftszeit in Echtzeit berechnen, Sendungsdaten mit der Position des Fahrzeugs und den Verkehrsdaten verknüpfen, gesetzliche Ruhe- und Lenkzeiten berücksichtigen – das alles vereint die D3eif GmbH auf ihrer Plattform. Die Hagenberger sind so etwas wie der digitale Co-Pilot in der Logistikwelt.