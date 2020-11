Leicester City ist dank eines 1:0-Sieges über Wolverhampton am Sonntag zumindest für kurze Zeit Tabellenführer der englischen Fußball-Premier-League. Mit dem Österreicher Christian Fuchs links in der Dreierkette gewannen die „Foxes“ dank eines Treffers von Jamie Vardy per Elfer (15.) und zogen mit einem Punkt Vorsprung vorbei an Tottenham.