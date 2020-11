Espargaro gelang sein vierter Podestplatz der Saison, in der Gesamtwertung liegt er vor dem nächsten Grand Prix kommendes Wochenende erneut in Valencia an der siebenten Stelle. „Es war hart. Ich glaube, wir haben die perfekte Reifenwahl getroffen. Wir haben gepokert, aber ich habe auf der Bremse nicht genug Zeit aufgeholt, um den Nachteil in den Kurven aufzuholen. Es ist ein weiterer Podestplatz für mich und KTM“, sagte der Spanier. Mit Miguel Oliveira kam ein weiterer Pilot auf dem oberösterreichischen Fabrikat ins Spitzenfeld, er wurde hinter Takaaki Nakagami (Honda) Fünfter.