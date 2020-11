Anschober: Partys „sehen wir jetzt an den Zahlen“

Der aus Oberösterreich stammende Gesundheitsminister führte den zuletzt enormen Anstieg an Corona-Infektionen in seinem Bundesland auch auf Partys zurück. „Heute (Samstag, Anm.) war ich in OÖ. Zig Personen haben erzählt, dass es am letzten Wochenende viele Partys gegeben habe, Motto: ,Einmal geht‘s noch vor dem Lockdown.‘ Ich weiss (sic!) ja nicht, ob das stimmt. Falls es stimmt, ist das dramatisch. Denn das sehen wir heute in den Zahlen. Nicht nur in OÖ“, schrieb Anschober am Samstagabend auf Twitter.