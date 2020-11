Nach den islamistisch motivierten Anschlägen in Dresden, Paris und zuletzt auch in Wien ist in Deutschland eine politische Debatte über härteres Vorgehen gegen islamistische Gefährder entbrannt. Die bayerische CSU und die Grünen legten am Wochenende Strategiepapiere für eine entschlossenere Gefahrenabwehr vor. „Der islamistische Terror ist wieder voll da - in einer neuen brutalen Qualität mitten im Herzen Europas“, sagte CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, der Zeitung „Welt am Sonntag“.