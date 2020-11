Im Gespräch mit „Sky“ erklärte der Bullen-Coach Jahre später die Situation so: „Er hat mich dreimal vor dieser Situation getroffen und ich hatte ein Gespräch mit dem Schiedsrichter: ,Machst du etwas oder nicht?‘ Und er hat gesagt: ,Was?‘ Und ich: ,Okay, kein Problem.‘ Das nächste Mal bekam er einen Schlag und mein Kopf war richtig böse. Aber ganz ehrlich: Nach dieser Situation hatte ich ein gutes Gespräch mit David Beckham. Und danach hatten wir auch noch viele gute Gespräche über Fußball und das Leben bei Manchester United, AC Milan, Real Madrid und all diesen großartigen Vereinen. Er ist relativ schüchtern, aber wenn er über Fußball spricht, dann ist er am Leben." Und das gilt wohl auch für das 47 Jahre alte Geburtstagskinder der Salzburger ...