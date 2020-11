Die Osttiroler Musikerin Sara De Blue, mit bürgerlichem Namen Sarah Köll, hat sich bereits am Beginn des ersten Lockdowns daheim in Matrei in Osttirol ein Heimstudio eingerichtet. Dort nimmt sie ihre Vocals auf, produziert und komponiert. „Ich möchte mehr als eine Sängerin sein“, sagt die 30-Jährige selbstbewusst.