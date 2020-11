In der Slowakei haben sich am Wochenende erneut Millionen Menschen auf das Coronavirus testen lassen. Allein am Samstag seien 1,3 Millionen Menschen getestet worden, sagte Regierungschef Igor Matovic am Sonntag vor Journalisten. Der Anteil der positiv Getesteten sei dabei mit 0,63 Prozent deutlich geringer ausgefallen als noch vor einer Woche als 3,6 Mio. getestet wurden und 38.000 Menschen in Quarantäne mussten.