In Dänemark sind nach dem Auftreten von Nerz-Corona-Varianten bereits 1,9 Millionen der etwa 15 bis 17 Millionen Nerze in Zuchtanlagen getötet worden, teilte die dänische Polizei am Sonntag mit. Um die Ausbreitung der mutierten Erreger in der Bevölkerung einzudämmen, wurden außerdem in sieben norddänischen Kommunen mit insgesamt 280.000 Einwohnern am Wochenende alle Lokale geschlossen.