Ein 66-jähriger LKW-Fahrer aus Bosnien fuhr mit seinem LKW samt Auflieger von Bosnien nach Eggelsberg, um eine Ladung bei einer Firma in St. Georgen am Fillmannbach abzuladen. Am Firmengelände öffnete dieser im Beisein eines 51-jährigen Staplerfahrers bei seinem Auflieger die Plane. Dabei sprangen vier unbekannte Personen vom Auflieger und liefen in Richtung Eggelsberg davon.