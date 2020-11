Nun auch Reisebegleiter in Haft

Unter den in U-Haft Genommenen befindet sich ein 22-Jähriger, der Kujtim F. im Herbst 2018 auf einer Reise Richtung Syrien begleitet hatte, wo sich beide der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) anschließen wollten. Sie wurden in der Türkei aufgegriffen, dort inhaftiert, nach mehreren Monaten nach Österreich zurückgeschickt und im April 2019 in Wien wegen terroristischer Vereinigung verurteilt.