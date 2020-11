Zum Glück Entwarnung

Die Bergretter trafen auf einen Wanderer, der am Weg vom Nazogl talwärts war. Da die gemeldeten Lichtzeichen nicht eindeutig diesem Wanderer zugeordnet werden konnten, wurde die Suche in Richtung Nazogl-Gipfel fortgesetzt. Im Gipfelbereich angekommen erreichte die Bergretter die Entwarnung. Der angetroffene Wanderer gab gegenüber der Alpinpolizei an, er sei der Letzte von insgesamt drei Bergsteiger, die im Dunkeln vom Nazogl abstiegen. „Die Notruferin handelte völlig richtig“, heißt es seitens der Bergrettung.