Umsetzung gestaltet sich komplex

Doch so einfach die Idee scheint, so komplex gestaltet sich die Umsetzung bisher. Denn Länder und Verkehrsverbünde sitzen mit am Tisch - und bremsen die grüne Euphorie teils gehörig: Sie wollen auch Geld für Investitionen in den Ausbau des Netzes, schließlich werde das günstigere Ticket ja zu mehr Nachfrage führen. Zudem müssten, so hieß es etwa im jüngsten Beschluss der Landeshauptleute-Konferenz, die Stufen 1 und 2 - also jene Bundesländer-Netzkarten, die Gewessler eigentlich erst später einführen will - gemeinsam mit dem österreichweiten Ticket fixiert werden. Es könnte also eng werden mit dem Zeitplan, demzufolge das österreichweite Ticket im ersten Halbjahr 2021 starten soll.