Trump kündigte am Samstag auf Twitter eine Pressekonferenz seines Anwalts Rudy Giuliani im „Four Seasons“ in Philadelphia (Pennsylvania) an, löschte den Tweet aber später und schrieb stattdessen: „Große Pressekonferenz heute in der Four Seasons Landschaftsgärtnerei - 11.30 Uhr“. Gerüchten zufolge könnte sich jemand mit der Buchung vertan haben.