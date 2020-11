Wilde Spekulationen waren nach dem Tod des Strafverteidigers vieler Gotteskrieger in Prozessen, Top-Anwalt Wolfgang Blaschitz, aufgekommen. Denn einer der bekanntesten Juristen des Landes war am Tag des Anschlags auf dem Weg zu einer Verhandlung bei Gericht in Wiener Neustadt (Niederösterreich) beim Aussteigen aus dem Auto plötzlich zusammengebrochen und verstorben. Eine Obduktion ergab Klarheit über die Todesursache.