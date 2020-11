Darunter befanden sich ein Video, in dem die französische Botschaft im Sudan in Brand gesetzt wurde, sowie ein Ausschnitt aus einer hasserfüllten Rede (siehe Posting oben), die offenbar am 23. Oktober in der pakistanischen Stadt Lahore gehalten wurde, samt dem Begleittext „Holt die Atombombe raus... Erklärt den Dschihad gegen Frankreich!“