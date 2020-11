Ahnenforscherin: „Biden ist zu fünf Achtel irisch“

Die Ahnenforscherin Megan Smolenyak beschreibt Bidens Abstammung als „etwa zu fünf Achtel irisch“. Bidens Ur-Ur-Urgroßvater Edward Blewitt verließ demnach die Stadt Ballina in der Grafschaft Louth 1851 in Richtung New York - als Teil der Diaspora auf der Flucht vor den Hungersnöten und der bitteren Armut in Irland.