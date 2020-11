Junuzovic: „Eines meiner schönsten Tore“

Angesprochen auf den Kampf um Platz eins meint der 33-Jährige: „Für uns ist es immer wichtig, Erster zu sein, auch wenn die Tabelle jetzt noch nicht so entscheidend ist.“ Im Mai feierten die Mozartstädter in Wien einen historischen 7:2-Erfolg, „Sladdi“ traf dabei mit einem Traum-Volley, der in den sozialen Medien um die Welt ging. „Eines meiner schönsten Tore“, blickt er gerne zurück. Er widmete es damals Sohnemann Clemens. „Der pocht darauf, dass ich auch Felix eines widme“, soll Junuzovics zweiter Sprössling ebenfalls in den Genuss kommen. Weshalb der Papa scherzhaft meint: „Ich stehe enorm unter Druck und muss jetzt natürlich liefern.“