In eine missliche Lage geriet am Samstag ein 50-jähriger Paragleiter-Pilot im Tiroler Zillertal. Der Mann aus dem Salzburger Pinzgau hatte die Kontrolle über sein Fluggerät verloren und stürzte in eine Baumgruppe. Die alarmierte Bergrettung barg den Mann aus rund 20 Metern Höhe.