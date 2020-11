Unfalllenkerin übersah Personen am Straßenrand

Der 63-jährige Jäger und der Polizist, die am Fahrbahnrand der B78 standen, wurden in den Straßengraben geschleudert. Der 63-jährige erlitt Verletzungen und wurde in das LKH Südweststeiermark eingeliefert. Der 57-jährige Polizeibeamte wurde tödlich verletzt.