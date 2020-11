Und daher gibt die Polizeischülerin tüchtig Gas. Denn nach dem einzigen Speed-Heimrennen in St. Anton (9./10.1.) steigt von 8. - 21. Februar die WM in Cortina, wo sie im Jänner 2019 ihre beiden Weltcup-Siege in der Abfahrt gefeiert hat. „In Are haben mir zuletzt in der Kombi vier Hundertstel zu einer WM-Medaille gefehlt. Schon als Kind hab ich von einer WM-Medaille geträumt und dieser Traum ist mir geblieben.“